Cappuccino MCT: il caffè per dimagrire!

Cappuccino MCT è un integratore alimentare innovativo la cui forma ha stupito molte persone. La forma di integrazione più popolare al mondo sono le capsule, ma che ne diresti di un delizioso caffè? Ogni giorno ne prendiamo almeno una tazza, così il produttore ha avuto la grande idea di creare un delizioso bulletproof coffee.

Il bulletproof coffe è conosciuto in tutto il mondo, non è una novità. Il Cappuccino MCT si distingue perché è una bevanda che è stata arricchita con diversi ingredienti aggiuntivi che le conferiscono un vantaggio rispetto al normale bulletproof coffee. E inoltre, quel gusto delizioso…

Cappuccino MCT garantisce un gusto fantastico. Nel processo della sua creazione sono state combinate le due qualità migliori di caffè: Robusta e Arabica. La sua assunzione regolare non solo consente di avere dei momenti di puro piacere, ma soprattutto aiuta a dimagrire. Tutto questo grazie ai suoi ingredienti di altissima qualità.

In questo post ti mostrerò cos’è il bulletproof coffee e perché proprio il Cappuccino MCT è la sua forma migliore. Ti presenterò come meglio posso questo integratore al caffè che aiuta a perdere peso: magari anche tu entrerai a far parte dei suoi consumatori? Chissà…

Bulletproof coffee. Che cos’è?

Il bulletproof coffee (in inglese: caffè antiproiettile) è opera del blogger americano Dave Asprey, che, durante la sua visita in Tibet nel 2004, ha notato che la gente del posto aggiunge al tè burro e latte di yak.

Asprey è rimasto entusiasta di questa combinazione, così ha deciso di fare lo stesso con il caffè. Il risultato è un caffè con proprietà incredibili conosciuto in tutto il mondo come „ bulletproof coffee” .

Alla fine, il bulletproof coffee è leggermente diverso dal tè tibetano e non si tratta affatto della differenza tra caffè e tè. Dave Asprey ha utilizzato del burro normale e acidi grassi a catena media MCT, e con ciò ha fatto centro. Oggi molte persone bevono questo tipo di caffè senza burro, perché il solo olio MCT è sufficiente. E’ un ingrediente con proprietà incredibili.

Olio MCT e caffè, un connubio ideale?

Gli MCT sono acidi grassi a catena media a cui vale la pena dedicare 5 minuti. Grazie alla loro particolare struttura chimica, mostrano proprietà benefiche per la salute. Sono un’ottima alternativa agli acidi grassi a catena lunga, che prevalgono nel cibo.

Perché l’olio MCT è buono per la salute?

Rispetto ai grassi a catena lunga, i grassi a catena media vengono digeriti in modo completamente diverso. Essi vengono assorbiti dal tratto digestivo direttamente al fegato attraverso la vena porta . Questo insolito modo di digerire fa sì che all’MCT vengano attribuite molte proprietà salutari e non solo!

Il grasso MCT viene rapidamente assorbito nel flusso sanguigno e la forma in cui viene trasportato non aumenta il rischio di molte malattie come l’aterosclerosi. Viene anche utilizzato in stati di malattia in cui ci sono problemi di assorbimento dei grassi, così come durante la malnutrizione, alcuni disturbi metabolici e malattie del fegato – riferisce il molto apprezzato portale medico WebMD.com

Gli acidi grassi a catena media mostrano anche effetti termogenici e antibatterici. Cosa interessante, gli acidi grassi MCT hanno bisogno solo della metà dell’ossigeno utilizzato dagli acidi grassi a catena lunga. In questo modo, ci viene lasciata più energia da usare durante l’allenamento.

Olio MCT . Per chi è?

L’uso regolare dell’olio MCT è consigliato soprattutto agli atleti e alle persone con uno stile di vita attivo. La dieta degli atleti professionisti si basa su questo ingrediente. Grazie al rapido assorbimento e alla conversione dell’olio, possiamo risparmiare efficacemente le riserve di glicogeno muscolare durante l’allenamento.

L’olio MCT viene utilizzato come fonte di energia veloce ed è utile anche durante la rigenerazione. È un prodotto molto versatile che è utile sia per costruire la massa muscolare che per ridurre il grasso corporeo. L’olio MCT è spesso un elemento inseparabile presso coloro che seguono una dieta chetogenica.

L’olio MCT per dimagrire

L’olio MCT è usato regolarmente dalle persone che seguono una dieta, perché non solo dà molta energia e facilita la rigenerazione, ma inoltre blocca l’appetito, migliora il metabolismo e migliora lo smaltimento del tessuto adiposo.

Gli acidi grassi a catena media hanno forti proprietà termogeniche, grazie alle quali causano una maggior produzione di calore nell’organismo. Questo rende molto più facile bruciare il tessuto adiposo.

Grazie all’olio MCT, il tempo trascorso nel tratto gastrointestinale si prolunga in modo significativo. Ciò fa si che possiamo sentire più a lungo un senso di sazietà, e l’assorbimento di molte sostanze migliorerà significativamente.

Uno degli studi ha preso in esame gli acidi grassi a catena media . In questo studio sono stati confrontati con l’azione dell’olio d’oliva. Tale studio è stato condotto nel 2008. Lo studio ha coinvolto 49 persone in sovrappeso di età compresa tra i 19 e i 50 anni ed è durato 16 settimane. Si è scoperto che il consumo di olio MCT ha portato ad un peso corporeo finale inferiore rispetto al consumo di olio d’oliva. Qui di seguito fornisco il link di tale studio clinico.

Il bulletproof coffee per dimagrire

Il bulletproof coffee funziona molto meglio del caffè normale. Se combinato con burro e olio di cocco MCT stimola per diverse ore, crea una forte sensazione di sazietà e accelera lo smaltimento dei grassi – riferisce il portale estero healthline.com

Le proprietà dell’olio MCT sono già state descritte in precedenza. La sua combinazione con il caffè può dare grandi risultati. Il caffè è noto per le sue proprietà stimolanti e che accelerano il metabolismo, ma da solo il suo effetto sulla perdita di peso è marginale. La combinazione con l’olio di cocco lo rende una vera e propria bomba che elimina il grasso dall’interno.

Piuttosto ognuno di noi inizia la giornata con il caffè, quindi vale la pena di provare questo modo di dimagrire, perché non solo funziona meglio del normale caffè, ma si prende anche cura del metabolismo, aumenta il senso di sazietà e accelera la combustione dei grassi.

Cappuccino MCT è il miglior bulletproof coffee

Il bulletproof coffee è conosciuto in tutto il mondo sotto forma di caffè, burro e olio di cocco MCT. Sembra che questa combinazione possa essere ulteriormente migliorata, e ciò è stato confermato dal produttore del Cappuccino MCT, che ha abbandonato il burro a favore di diversi ingredienti aggiuntivi le cui proprietà sono confermate da studi clinici.

Il Cappuccino MCT è un delizioso cappuccino, che è innanzitutto un caffè… Le migliori qualità di caffè – Arabica e Robusta – sono state utilizzate nella sua produzione. Grazie alla caffeina di altissima qualità abbiamo la garanzia del miglior gusto, oltre a straordinarie proprietà stimolanti.

Anche l’olio di cocco MCT, responsabile delle incredibili proprietà del bulletproof coffee, è una voce obbligatoria nell’elenco. Ma non troveremo il burro qui, perché al suo posto il produttore ha deciso di inserire ben 5 sostanze diverse:

Formula ID-alG™(una combinazione di alghe brune ed estratto dai semi di uva): riduce il tessuto adiposo, il grasso sottocutaneo ed il grasso addominale,

Garcinia Cambogia. Riduce la sensazione di fame, aiuta a mantenere i corretti livelli di grassi nel sangue,

Cromo. Aiuta a mantenere i normali livelli glicemici nel sangue, contribuisce al metabolismo dei macro nutrienti, riduce la sensazione di fame,

Inulina. Stimola lo sviluppo della microflora intestinale, supporta la funzione intestinale, regola la frequenza dello svuotamento intestinali,

Guaranà. Ha un’azione stimolante, favorisce il metabolismo dei grassi ed il loro smaltimento.

Ecco perché il Cappuccino MCT è il miglior bulletproof coffee per dimagrire! Utilizza i migliori ingredienti che aiutano a perdere peso, tra cui la formula sensazionale ID-alG™ che, a dispetto delle apparenze, non rovina affatto il gusto. Cappuccino MCT è delizioso come pochi altri caffè. Questo è un modo ideale non solo come stimolante o per perdere peso, ma anche per rilassarsi.

Cappuccino MCT. Composizione e proprietà

Il Cappuccino MCT difficilmente può essere denominato come un bulletproof coffee, perché è ben lontano da quello che la definizione di esso dice. Questa bevanda è molto più vicina ad un caffè a prova di missile (se così lo si può chiamare), perché va ben oltre la versione standard. Utilizza i migliori ingredienti, grazie a cui dimagrire diventa più facile.

Composizione

Il Cappuccino MCT è un top assoluto se si tratta di bevande di supporto alla perdita di peso, motivo per cui nella sua produzione vengono utilizzati ingredienti di altissima qualità dall’ effetto clinicamente testato. Le eccezionali proprietà sono dovute alle proporzioni degli ingredienti, che purtroppo non vengono divulgate dal produttore.

Il preparato contiene 7 ingredienti di altissima qualità.

Caffeina

La caffeina è l’ingrediente base del Cappuccino MCT, che utilizza la Robusta.

OLIO MCT

Questo ingrediente è un elemento obbligatorio nel bulletproof coffee. E’ un acido grasso che sta “dal lato luminoso della forza”. Innazitutto è una favolosa carica di energia che, combinata con la caffeina, fornisce lunghe ore di massima attività. Inoltre limita l’appetito e aiuta a smaltire il tessuto adiposo. L’olio MCT è usato regolarmente dagli atleti professionisti. Non c’è da stupirsi che sempre più persone lo usino per perdere peso.

ID-alG™ (estratto di alghe brune e semi di uva)

Questa speciale formula conferisce al Cappuccino MCT le sue proprietà uniche che lo rendono superiore al bulletproof coffee standard. Questa formula speciale è ricca di polifenoli a catena lunga, i cosiddetti florotannini, che inibiscono l’attività dei due più importanti enzimi digestivi: amilasi e lipasi.

L’effetto di ciò è un minore assorbimento dei grassi, la loro combustione più efficace anche dai punti più difficili, ed anche una diminuita assimilazione dei carboidrati. Il produttore afferma che i primi effetti significativi si possono già vedere in 8 settimane di utilizzo regolare.

Le persone che hanno già utilizzato la formula ID-alG™ sono state molto soddisfatte dei risultati. Purtroppo non esistono studi ufficiali sull’uomo, ma è stato condotto uno studio sui ratti da laboratorio per confermare l’effetto di questa formula. Si è scoperto che ID-alG™ può ridurre il tessuto adiposo fino al 20% e il suo incremento fino al 12%. Lo studio ha confermato che l’ID-alG™ ha un effetto benefico sul controllo del peso. Link allo studio qui di seguito.

Guaranà

Il guaranà è un comune sostituto del caffè, perché è anche fonte di caffeina. Grazie a ciò può migliorare la concentrazione, la memoria e le capacità cognitive. Inoltre dà molta energia in più e può influire sul metabolismo ed il ritmo della combustione del tessuto adiposo.

Inulina

L’inulina è un polisaccaride con proprietà benefiche per la salute. Può influire sui livelli di zucchero e colesterolo, e può anche aiutare a perdere peso. L’inulina può inibire l’appetito e prolungare il senso di sazietà in modo tale che la voglia di fare spuntini scompare. L’inulina è anche un prebiotico di alta qualità, che influisce sullo sviluppo della buona flora batterica intestinale.

Garcinia Cambogia

La Garcinia Cambogia è nota da molti anni per le sue proprietà di sostegno ai trattamenti dimagranti. Contiene ben il 60% dello straordinario HCA (acido idrossicitrico), che accelera la combustione dei grassi, fa diminuire l’appetito e regola anche il livello del colesterolo cattivo nel sangue. Lo HCA può anche condurre alla termogenesi, rendendo ancora più facile bruciare i grassi. Alcune fonti dicono che questo ingrediente aumenta anche la produzione dell’ormone della felicità!

Cromo

L’ultimo ingrediente del Cappuccino MCT è il cromo, che si trova in molti integratori dimagranti. Le sue proprietà sono note da molti anni. Prima di tutto, supporta il mantenimento di adeguati livelli degli zuccheri nel sangue, inibisce significativamente la sensazione di fame, e prende parte anche al metabolismo dei macronutrienti.

Proprietà

Le proprietà dei singoli ingredienti sono già state presentate sopra, quindi ora presenterò solo le proprietà più importanti del Cappuccino MCT menzionate dal produttore:

Accelera la combustione delle calorie

Aumenta il senso di sazietà dopo un pasto

Inibisce gli attacchi di fame

Riduce l’accumulo di grasso

Stimola ed energizza in modo ottimale.

Aumenta il rendimento durante gli allenamenti

Aiuta a modellare la silhouette.

Ricordiamo anche che Cappuccino MCT è un prodotto sicuro per la salute e che non provoca effetti collaterali. Tutto questo grazie all’utilizzo di ingredienti naturali.

Cappuccino MCT. Effetti dell’ uso regolare

Per ottenere i migliori risultati si deve consumare regolarmente il Cappuccino MCT. Una confezione è sufficiente per 30 giorni, quindi è meglio ordinare subito due confezioni, perché così si ottiene la terza gratuitamente e si risparmia un bel po’ di denaro, e la scorta è sufficiente per ben 3 mesi.

Il produttore afferma che i primi effetti di un uso regolare possono essere ottenuti dopo qualche settimana. Si tratta di una questione individuale, perché siamo tutti fatti in modo diverso. Alcune persone per ottenere i primi effetti dovranno aspettare almeno un mese . Per gli altri, sono sufficienti solo 2 settimane . Tuttavia, sarà difficile smettere di usare il Cappuccino MCT perché il suo gusto è impossibile da imitare, in quanto è eccezionale, unico nel suo genere.

L’utilizzo regolare di Cappuccino MCT innanzitutto limita l’appetito, pertanto inizierai a mangiare di meno e forse finalmente non avrai più voglia di fare degli spuntini. È molto importante liberarsi dell’abitudine di mangiucchiare fuori orario perché questa è la maggiore causa che impedisce di dimagrire.

Il Cappuccino MCT può anche accelerare la combustione del tessuto adiposo. Dopo un mese di allenamento regolare ciò rende più piacevole pesarsi sulla bilancia.

Non va dimenticato che Cappuccino MCT continua ad essere un bulletproof coffee, che dà molta energia per l’intera giornata. È anche molto importante, in una dieta, avere molta energia. Senza di essa, qualsiasi forma di attività fisica è semplicemente poco efficace.

Cappuccino MCT. Opinioni

Il Cappuccino MCT è un prodotto che è stato amato non solo in Polonia ma anche all’estero. È il primo bulletproof coffee di questo tipo che non solo funziona benissimo, ma ha anche un ottimo sapore. Prima di tutto, il gusto è qualcosa che molte persone ricordano più spesso. Non c’è da stupirsi, perché in effetti, è eccezionale.

Opinioni dai forum

Per il momento si tratta di un prodotto relativamente nuovo sul mercato, ma possiamo già leggere delle opinioni al riguardo. Sui forum, dove ci sono delle accese discussioni sul bulletproof coffee, questo cappuccino sta iniziando a far parlare di sé. „Un bulletproof coffe come questo ancora non c’era” – è stato scritto da uno degli utenti nel commento, che ha ricevuto molti „like”.

L’argomento è discusso anche nei forum per le donne. Nelle discussioni sui trattamenti dimagranti sono già state postate le prime opinioni positive sul Cappuccino MCT.

Vale la pena di prendere in considerazione le opinioni sul normale bulletproof coffee

Vale la pena menzionare anche le opinioni sul normale bulletproof coffee, che sono molto positive. Il Cappuccino MCT è un bulletproof coffee migliorato con alcuni ingredienti aggiuntivi, grazie ai quali ha un eccezionale effetto che aiuta a dimagrire con un sapore altrettanto unico: dopotutto è un cappuccino . Questo lo rende un prodotto davvero di grande forza.

Cappuccino MCT. Come usarlo?

Questo integratore è davvero facilissimo da usare ! Basta versare 3 misurini (il misurino è incluso nella confezione) nella tazza e poi versare acqua calda o fredda. Il produttore consiglia 150 ml di acqua: il cappuccino raggiunge la consistenza ed il gusto migliori. Infine, mescolare bene: ciò dovrebbe richiedere fino a 30 secondi. Una confezione di Cappuccino MCT è sufficiente per un mese.

Cappuccino MCT. Prezzo e dove acquistarlo.

Il Cappuccino MCT è un preparato di fascia alta, il cui uso dà effetti davvero tangibili. Il produttore ha deciso di non venderlo in farmacia e nei negozi di integratori. Possiamo solo indovinare quale sia il motivo di tutto questo: commissioni elevate addebitate su ogni vendita. Non è conveniente.

Prezzo

Il prezzo per il preparato originale sul sito ufficiale del produttore è di 189 PLN per confezione. Per alcuni è molto, per altri è un prezzo giusto… Fortunatamente, ci sono sconti interessanti, grazie ai quali si può risparmiare molto:

Ordinando due confezioni, ricevi la terza gratis: risparmi 189 PLN ed hai una scorta di 3 mesi

Ordinando tre confezioni, ne ottieni altre tre gratis: risparmi 567 PLN ed hai una scorta di 6 mesi.

Soprattutto la seconda promozione è molto vantaggiosa, perché ci si può mettere d’accordo con qualcuno su un set di questo tipo e allora si ottengono 283 PLN per un set sufficiente per 3 mesi, e va notato che questo è attualmente il miglior bulletproof coffee.

Dove acquistarlo?

Il luogo migliore per l’acquisto è il negozio ufficiale del produttore. Qui si possono trovare interessanti sconti e ulteriori informazioni sul prodotto stesso.

Il produttore offre diverse forme di pagamento:

Pagamento online Bonifico

Carta di credito Contrassegno

L’ordine viene inviato per posta o tramite corriere. Il grande vantaggio è il giusto “camuffamento” del pacco, quindi solo tu sai cosa c’è dentro.

