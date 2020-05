Il Viagra è il leggendario farmaco usato in tutto il mondo dagli uomini con la disfunzione erettile. Se usato correttamente, aiuta a mantenere l’erezione, il che migliora notevolmente la soddisfazione sessuale. Funziona già dopo 30 minuti dall’assunzione!

Il Viagra è la salvezza per la vita sessuale di molte coppie nel mondo. Il compito principale delle pillole blu è quello di aumentare l’afflusso di sangue al pene, in modo da poter avere un rapporto sessuale soddisfacente. Poche persone sanno che questo popolare farmaco è stato scoperto per caso mentre si stava tentando di creare un farmaco per l’angina pectoris.

Se non fosse stato per il Viagra, la scelta dei prodotti anti impotenza oggi non sarebbe stata così ampia. Questo è il farmaco più contraffatto del mondo! Si dice che il produttore originale del Viagra possa incassare addirittura circa 2 miliardi di dollari all’anno.

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Il Viagra non è un farmaco che può essere usato senza limitazioni e inoltre non funziona senza l’eccitazione sessuale. Il suo utilizzo può anche portare ad effetti collaterali. L’enorme popolarità del Viagra ha portato alla creazione di molti farmaci contraffatti, venduti attraverso delle false farmacie online.

In questo articolo scoprirete qual è il vero volto del Viagra e cosa lo rende così efficace. Inoltre, imparerai a conoscere l’altra faccia di questo farmaco.

Sommario

Che cosa è il Viagra?

Il Viagra è il primo farmaco al mondo ampiamente utilizzato per i disturbi d’impotenza. E adatto agli uomini che non possono avere o mantenere un’erezione per la durata del rapporto sessuale. Potrebbe sembrare che tali problemi riguardino solo le persone anziane, ma purtroppo ne soffre anche una percentuale crescente di giovani uomini.

Il Viagra è stato scoperto per caso. I test furono condotti su un farmaco che avrebbe dovuto essere usato da persone che soffrivano di ipertensione o di cardiopatia ischemica. Il momento chiave fu quando si fece uso di un principio attivo chiamato Sildenafil. Per caso si scoprì che aiutava a causare un’erezione e così dal 1993 la sostanza Sildenafil comparve sotto il logo del Viagra.

Il farmaco si presenta in tre diverse dosi – 25, 50 e 100 mg. Il nome Viagra deriva dalla parola sanscrita “Wjaghra”, che significa “Tigre”. Bisogna ammettere che il nome è molto azzeccato.

Che cosa è il Sildenafil?

Il Sildenafil è una sostanza che fa parte della composizione del popolare Viagra ed è ad esso che sono dovute le proprietà di quest’ultimo. Appartiene agli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5), cioè è un enzima che compare nei corpi cavernosi e nella circolazione polmonare. – Rapporti di Wikipedia.org

Affinché l’erezione sia soddisfacente, è necessario che il pene sia adeguatamente irrorato di sangue. L’erezione semplicemente non avrà luogo se il pene non riceverà abbastanza sangue, nonostante l’eccitazione sessuale! In questo momento il Sildenafil, che si trova nel Viagra, è utile.

Qual è l’azione del sildenafil?

La stimolazione sessuale porta al rilascio di monossido di azoto nei corpi cavernosi, che attiva l’enzima ciclasi guanilica, che aumenta la concentrazione di guanosina monofosfato ciclico.

In estrema sintesi, ciò significa che la muscolatura liscia del corpo cavernoso è rilassata, permettendo al sangue di raggiungere il pene e quindi si verifica un’erezione. Poi la distribuzione ciclica della guanosina monofosfato (cGMP) principalmente tramite il tipo 5 fosfodiesterasi (PDE5) si verifica nel corpo cavernoso. Quando l’attività della PDE5 diminuisce, la concentrazione di cGMP aumenta, il che porta alla contrazione della muscolatura liscia nei corpi cavernosi e all’afflusso di sangue, ossia si verifica l’erezione.

La sostanza che può inibire la PDE5 è il Sildenafil. Poiché inibisce solo la PDE5 e non aumenta la produzione di cGMP, provoca un’erezione solo ed esclusivamente durante l’eccitazione sessuale. [1]

Quand’è che il Sildenafil non fa effetto?

Come già detto, il Sildenafil che si trova nel Viagra non funzionerà in tutte le circostanze. Tale principio attivo funziona solo nelle persone che hanno problemi mentali o neurologici dietro la loro disfunzione erettile. Purtroppo, non funzionerà negli uomini il cui problema è causato dalla bassa pressione sanguigna o dall’atrofia dei corpi cavernosi del pene.

Studi sull’azione del Sildenafil

Il sildenafil è una sostanza nota al mondo da oltre 20 anni, per cui finora sono state fatte molte ricerche con l’utilizzo di questa sostanza. Da esse possiamo apprendere non solo quale sia l’efficacia, ma anche quali siano gli effetti che si verificano e quanto spesso si manifestano.

„Il sildenafil per il trattamento della disfunzione erettile: rassegna delle prove cliniche”

Studio condotto nel 2006 dalla Clin Interv Aging . Apprendiamo, tra l’altro, che tra i quarantenni, fino al 40% di questo gruppo può soffrire di disfunzione erettile, e nei settantenni fino al 70%. Si stima che entro il 2025 il numero di uomini affetti da ED (disfunzione erettile) sarà già di 322 milioni, mentre nel 1995 questo numero era di soli 152 milioni.

„Secondo i ricercatori, il Sildenafil è un farmaco davvero efficace per la potenza associato ad un buon profilo di sicurezza e tolleranza negli uomini affetti da disfunzione erettile. È efficace anche in diverse sottopopolazioni, anche se la sua efficacia è inferiore nelle cosiddette sottopopolazioni difficili da trattare, come ad esempio i pazienti con il diabete o sottoposti a prostatectomia radicale, compresi gli uomini in età avanzata. Il Sildenafil migliora significativamente la soddisfazione e la qualità sia dei pazienti che delle loro partner.” [2]

„L’influenza del Sildenafil sulla disfunzione erettile e il miglioramento della vita sessuale in Cina: uno studio multicentrico”

Questo studio è stato condotto nel 2015 dalla Int J Clin Exp Med. e il suo scopo è quello di spiegare l’efficacia e la sicurezza dell’inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 nel trattamento degli uomini con disfunzione erettile in Cina.

Lo studio ha incluso pazienti a cui è stata diagnosticata la disfunzione erettile clinica da 53 centri andrologici in 15 aree metropolitane della Cina che erano pronti a sottoporsi al trattamento per i loro disturbi. Ogni partecipante ha usato il trattamento PDE5 per 4 settimane ed ha compilato gli appositi moduli.

I dati ante e post trattamento sono stati confrontati mediante l’analisi descrittiva. In totale hanno partecipato allo studio 1956 pazienti affetti da disfunzione erettile, mentre sono stati forniti questionari validi da 1922 persone. Si è ritenuto che 4 settimane di trattamento con il sildenafil abbiano avuto successo in termini di efficacia e sicurezza. Principalmente le ulcerazioni nell’ IIEF-5 sono state significativamente migliorate rispetto al valore di partenza.

La terapia con il sildenafil ha avuto un effetto positivo anche sulla soddisfazione sessuale, sul vigore fisico e sulla salute mentale. [3]

Quale dose di Viagra scegliere?

Il Viagra è un farmaco che si presenta in 3 dosi diverse:

25 mg,

50 mg,

100 mg.

La dose deve essere regolata dal medico che valuterà il livello del problema della disfunzione erettile. Di solito, l’uso del Viagra inizia allo stadio più basso, cioè 25 mg, e se non dà i risultati attesi, i medici raccomandano di aumentare gradualmente la dose.

Ricorda: il Viagra è un farmaco su prescrizione!

Anche se il sildenafil può essere acquistato senza prescrizione medica, nel caso del Viagra essa è necessaria. Sempre più spesso si può trovare Viagra senza prescrizione medica anche nelle farmacie online. La verità è che si tratta di farmacie online illegali (che, in realtà, non sono nemmeno farmacie) che distribuiscono contraffazioni del Viagra originale. Ricorda che il vero Viagra è disponibile solo su prescrizione medica!

Cosa usare al posto del Viagra?

Ci sono molte alternative al Viagra, che possono essere ordinate anche online senza problemi. La maggior parte degli uomini prende il Viagra per la sua popolarità, che è cresciuta negli ultimi 20 anni. Nel frattempo, è già un farmaco abbastanza “vecchio stile” che è effettivamente efficace, ma le possibilità di oggi permettono di creare capsule più efficaci che non causano effetti collaterali e si sa che questi ultimi, quando si usa il Viagra, sono abbastanza comuni.

Compresse con Sildenafil senza ricetta

Il sildenafil è un principio attivo che si trova nel Viagra e non necessita di prescrizione medica. È in molte altre pillole per la potenza, che possono essere ordinate anche online senza problemi. Tuttavia, il luogo migliore per acquistarlo è la farmacia, poiché su Internet è molto facile venir ingannati con dei prodotti contraffatti. Spesso questi ultimi sono venduti da farmacie illegali. Il luogo migliore per l’acquisto è andare in farmacia e chiedere le compresse di sildenafil.

Compresse alle erbe senza ricetta

Il Viagra è efficace, ma ha anche i suoi svantaggi. Soprattutto non può essere utilizzato a lungo. Inoltre ci sono effetti collaterali e sintomi di sovradosaggio. In realtà i prodotti con sildenafil possono aiutarci solo per un po’ di tempo, portando così a un problema ancora più grande. Poiché il Viagra non può essere usato a tempo indeterminato, la disfunzione erettile alla fine tornerà e le pillole non dovrebbero più essere usate. Questo può portare a complessi ancora più grandi.

Le prime compresse a base di erbe non erano tra i prodotti ad azione più rapida, perché la loro azione era completamente diversa da quella del Viagra. Prima di tutto, servivano per eliminare le cause della disfunzione erettile. Soprattutto, tali compresse hanno avuto un effetto positivo sul sistema circolatorio, rendendo molto più facile ottenere un’erezione naturale dopo un paio di mesi.

Le moderne compresse a base di erbe contro l’impotenza sono un’altra cosa. Ci sono 2 tipi di prodotti di questo tipo: il primo agisce come il Viagra se assunto circa mezz’ora prima del rapporto, e il secondo è un integratore alimentare da assumere a lungo termine. Grazie al secondo tipo di pillole, dopo qualche mese gli uomini possono nuovamente godere di un’erezione naturale.

Un grande vantaggio delle compresse alle erbe è la loro sicurezza. Grazie all’utilizzo dei migliori ingredienti naturali, tali prodotti non causano effetti collaterali. Le erbe per la potenza sessuale sono una cosa ben nota in tutto il mondo da centinaia di anni. Il Viagra è conosciuto da oltre 20 anni ma gli uomini combattono la disfunzione erettile da secoli. Allora venivano usate appunto le erbe. [4]

Le possibilità di oggi fanno sì che le erbe per la potenza possano essere molto efficaci. Da diversi anni possiamo beneficiare delle proprietà di molte compresse a base di erbe, che non solo danno vigore prima del rapporto sessuale, ma aiutano anche ad eliminare i problemi di impotenza.

Eron Plus le migliori compresse alle erbe contro l’impotenza!

Eron Plus è uno dei migliori integratori contro la disfunzione erettile. Si distingue per la sua forma molto originale: Eron Plus è un set che consiste in una confezione di capsule per l’uso quotidiano e in una confezione di capsule da assumere poco prima del rapporto sessuale. Grazie a questo, in un unico set abbiamo delle compresse con un’azione rapida come il Viagra, oltre a un integratore che, se usato ogni giorno, dovrebbe migliorare la nostra prestanza sessuale.

Eron Plus Before è come il Viagra!

Il set Eron Plus è composto da due tipi di compresse. In una boccetta ci sono le compresse speciali “Before”, che vanno prese mezz’ora prima del rapporto sessuale. Questo rende molto facile raggiungere un’erezione completa, rendendo la qualità del rapporto sessuale molto migliore. E tutto ciò grazie agli ingredienti naturali! Eron Plus Before funziona come il Viagra, ma non provoca effetti collaterali.

Eron Plus aiuta ad eliminare i problemi di impotenza

Il set Eron Plus comprende anche le capsule per l’integrazione quotidiana. Questa azione ha per scopo quello di eliminare i problemi di erezione. Come è noto, l’assunzione continua di compresse prima del sesso non è una buona soluzione per lungo tempo. Qualche mese di integrazione dovrebbe aiutare a sbarazzarsi di eventuali disturbi. Il raggiungimento di un’erezione completa non dovrebbe più essere un problema! Per ottenere risultati in tempi più brevi vale la pena seguire una dieta sana e fare attività fisica.

Vale la pena assumere Eron Plus?

Eron Plus è il vincitore di molte classifiche online. Gli uomini sono molto desiderosi di usare questo integratore, perché non solo aggiunge “potenza” prima del rapporto sessuale, ma aiuta anche a rimuovere eventuali problemi di impotenza, ed è sicuro per la salute. Il tempo non è per lui un ostacolo.

Se non sei convinto dal Viagra originale, Eron Plus dovrebbe sicuramente piacerti. Il produttore offre varie forme di pagamento e il pacco è molto discreto e di conseguenza solo tu sai cosa c’è in esso: sicuramente non vedrai il corriere ridere sotto i baffi!

Qual è l’azione del viagra in un uomo sano?

L’uso del Viagra da parte di un uomo sano non fa alcun effetto. Il Viagra in un uomo sano non influisce in alcun modo sull’erezione. Il Viagra funziona solo negli uomini con la disfunzione erettile.

Lo dimostra un’indagine condotta nel 2003 dalla Int J Impot Res. intitolata „Il sildenafil non migliora la funzione sessuale negli uomini senza disfunzione erettile, ma riduce la durata del periodo refrattario”.

I giovani uomini, pur non soffrendo di disfunzione erettile, cercano costantemente di migliorare le loro prestazioni sessuali e usano il sildenafil a tale scopo. In totale hanno partecipato allo studio 60 soggetti: uomini sani di età compresa tra i 20 e i 40 anni senza disturbi dell’erezione e che non avevano utilizzato farmaci negli ultimi 6 mesi. Inoltre, ogni partecipante era stato impegnato in una relazione stabile per almeno 3 mesi.

Prima del rapporto, i soggetti hanno dovuto prendere una compressa, sildenafil 25 mg o un placebo. Nessuno dei soggetti sapeva cosa stava prendendo. Non sono state segnalate differenze tra i due gruppi, ma nel gruppo che utilizzava il sildenafil, l’ingrediente ha causato una significativa riduzione del periodo refrattario. [5]

Viagra per le donne

Viagra per le donne è un termine un po’ fuorviante, perché negli uomini il compito del farmaco è semplicemente quello di raggiungere un’erezione, mentre nelle donne l’effetto delle pillole contro l’impotenza è molto più complicato e il Viagra ordinario può non avere l’effetto desiderato.

Il Viagra non aumenta la libido nelle donne

Il Viagra non aumenta il desiderio! L’effetto del Viagra, cioè l’aumento della pressione sanguigna, non farà sentire ad una donna un maggior impulso sessuale. Inoltre, il Viagra non porta all’orgasmo le donne. Tuttavia, molte donne ricorrono al Viagra… [6]

Il Viagra fornisce un forte flusso di sangue al piccolo bacino, il che ossigena bene la parete dell’utero e le tube di Falloppio. Ciò ha un effetto positivo sulla maturazione e sul passaggio degli ovuli – elementi molto importanti al momento del concepimento. Inoltre, una maggiore pressione del liquido può facilitare la secrezione di molti fluidi. Questo permette una maggiore quantità di secrezione nella vagina, che influisce sulla sensibilità dei genitali e, di conseguenza, anche sul rapporto sessuale.

Il Viagra migliora principalmente il flusso sanguigno al corpo cavernoso, che si verifica non solo nel pene ma anche nel clitoride. Questa è una buona notizia per le donne che sperimentano l’orgasmo clitorideo perché il Viagra può aumentare la sensazione di piacere.

Quali donne dovrebbero usare il Viagra?

Per diversi gruppi di signore il Viagra può essere utile. Questo farmaco è consigliato soprattutto alle donne in menopausa. Durante i cambiamenti ormonali, non solo la libido, ma anche il flusso di sangue intorno al sistema riproduttivo diminuisce. Il Viagra può anche far rivivere l’utero! Appariranno maggiori secrezione e la donna comincerà a sentirsi pronta per il rapporto sessuale.

Simili sensazioni possono essere provate dalle donne dopo l’ intervento di rimozione dell’utero. In una situazione del genere il Viagra può essere un’ottima scelta perché la mancanza dell’utero spesso porta ad un minore apporto di sangue alle ovaie, che può portare ad una menopausa precoce. Con il Viagra le ovaie saranno molto meglio ossigenate e saranno in grado di funzionare più a lungo e di produrre anche gli ormoni necessari.

Il Viagra può anche aiutare le donne con il diabete – alcune fonti dicono che in linea di principio solo il Viagra può salvare la vita intima di molte coppie in cui le donne soffrono di diabete.

Cosa proporre al posto del Viagra alle signore per una migliore libido?

Per iniziare ad assumere le compresse per una migliore libido, è meglio andare in una farmacia dove ci sono molti preparati per le donne. Oltre agli effetti, bisogna anche pensare alla propria sicurezza: le compresse per la libido dovrebbero essere proprio così! Molto spesso questi prodotti sono chiamati viagra femminile, ma in realtà hanno poco a che fare con il vero viagra. Possiamo anche trovare il viagra in forma liquida per donne .

Recentemente si è molto parlato di compresse alle erbe per la libido femminile, che possono essere acquistate su Internet senza prescrizione medica . Una tale opzione è molto allettante, perché non solo si possono acquistare le compresse in modo discreto, ma inoltre, grazie all’uso di erbe, non ci si deve preoccupare della propria salute. Grazie all’uso di sostanze vegetali naturali le capsule sono sicure per la salute.

Femin Plus sono le migliori compresse per stimolare la libido femminile!

Femin Plus è la risposta a tutte le pillole inefficaci, che nelle donne migliorano solo l’apporto di sangue, non il loro reale impulso sessuale. Il preparato utilizza i migliori afrodisiaci, quindi non solo aumenta efficacemente il desiderio sessuale, ma non provoca effetti collaterali!

Il sesso nelle donne inizia nella testa e il Viagra purtroppo non è sufficiente. Le donne sono molto più complicate degli uomini, il che significa che gli stessi farmaci potenti non funzionano allo stesso modo. Ecco perché è stato sviluppato l’integratore Femin Plus.

Femin Plus è caratterizzato da una straordinaria azione:

Rimuove le cause più comuni di bassa libido e mancanza di desiderio sessuale,

Aumenta il desiderio sessuale (aumenta la libido),

Permette di provare degli orgasmi incredibili,

Migliora la circolazione sanguigna e aumenta la sensibilità al tatto,

Migliora il livello di idratazione vaginale,

Accelera il raggiungimento di uno stato di eccitazione.

Tali effetti sono ottenuti con sostanze naturali come estratti di semi di trigonella (Fenusterols®), semi di cacao, radice di maca, pepe nero BioPerine®, foglie di ginkgo biloba, radice di liquirizia, radice di ginseng e foglie di damiana, nonché ingredienti come l-arginina, zinco, vitamina E, vitamina B6.

Femin Plus è una compressa per la libido per le donne con un effetto unico, che è già stato apprezzato da molte persone. Rimandiamo al sito ufficiale del prodotto, dove è possibile leggere ulteriori informazioni utili ed effettuare un ordine.

Viagra: composizione ed azione del farmaco

La domanda più importante su questo farmaco è quale sia la sua composizione e come funzioni. La disfunzione erettile è naturalmente un problema molto imbarazzante di cui ognuno di noi vorrebbe liberarsi il prima possibile, ma in primo luogo la cosa più importante è la salute!

Composizione del viagra

Come sostanza attiva nella composizione del Viagra si trova esclusivamente il Sindenafil. La sua quantità può essere di 25, 50 o 100 mg. La dose è sempre riportata sulla confezione.

Qual è l’azione del Viagra?

L’azione del Viagra si basa sul sildenafil, che appartiene al gruppo dei farmaci che sono inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. La somministrazione del Viagra mezz’ora prima del rapporto sessuale permette al sangue necessario per l’erezione di raggiungere il pene. Si noti che il Viagra non è un afrodisiaco e il suo uso non elimina la disfunzione erettile.

Il Viagra aiuta a produrre più monossido di azoto, che viene attivato nel corpo cavernoso durante l’eccitazione sessuale. In breve, il Viagra aiuta a rilassare i vasi sanguigni del pene, il che in pratica aumenta l’afflusso di sangue in questo luogo. – dagospia.com

Il Viagra è una buona soluzione quando, nonostante l’eccitazione sessuale, l’erezione non si verifica o quando l’erezione non è sufficiente per avere un rapporto sessuale soddisfacente.

Sovradosaggio del Viagra

Il Viagra, come ogni altro farmaco, può essere sovradosato. La disfunzione erettile non deve essere ‘mascherata’ con il farmaco, e se possibile rimossa naturalmente. Se la causa è mentale, di solito è sufficiente migliorare il legame nella relazione. Il Viagra è una buona medicina contro l’impotenza, ma non dovrebbe essere usato a lungo….

Il Viagra non dovrebbe essere usato per un lungo periodo. Con il passare del tempo, l’organismo può abituarsi all’alto livello di sostanze controllate dal Sildenafil. A questo punto il Viagra semplicemente smette di funzionare e la soluzione più semplice è aumentare la dose. Un tale passo può essere particolarmente pericoloso perché può portare anche all’impotenza di ritorno.

Sintomi del sovradosaggio del Viagra

Il Viagra deve essere usato con molta cautela. È un farmaco che può fare tanto male quanto bene! Se si riscontra uno dei seguenti sintomi dopo l’assunzione del Viagra, è necessario interromperne l’assunzione!

Erezione innaturale

I primi sintomi di sovradosaggio da Viagra possono non essere notati, in quanto sembrano essere benefici. Prima di tutto c’è il priapismo, cioè un aumento della durata dell’erezione fino a 6 ore.

Tale erezione è di solito accompagnata da dolore, che non è associato alla stimolazione sessuale. Anche dopo diversi rapporti di fila, l’erezione durerà ancora per circa 6 ore dall’assunzione del farmaco.

Disturbi della vista

Un altro sintomo di un sovradosaggio del Viagra è un disturbo della vista, che il più delle volte è caratterizzato dal fatto che l’uomo vede tutto in blu. In alcuni casi, è persino possibile la cecità notturna che può durare fino a diverse ore.

Questo sintomo può manifestarsi tramite il blocco dell’enzima che partecipa al processo di trasferimento degli impulsi nervosi dall’occhio al cervello. Il sito di informazione inglese Independent.co.uk dice che una persona su cinquanta che prende il Viagra ha dei geni che possono causare la morte delle cellule della retina.

Impotenza di ritorno

Ignorare questi due sintomi derivanti da sovradosaggio da Viagra può portare alla fase successiva dei sintomi. Mentre un’erezione innaturale scomparirà dopo circa 6 ore, così come lo stesso disturbo visivo, l’impotenza di ritorno è semplicemente irreversibile. Troppo spesso, l’uso di Viagra in dosi elevate può portare al risultato che non si avrà mai più un’erezione.

L’impotenza di ritorno è semplicemente irreversibile. Nessun farmaco o trattamento aiuterà allora, quindi vale la pena di prendersi cura del proprio stato di salute nel modo più naturale possibile in caso di problemi. L’uso di farmaci dovrebbe essere l’ultima risorsa.

Viagra: controindicazioni ed effetti collaterali

Soprattutto nel caso del Viagra queste informazioni sono molto importanti. Un uso improprio può essere un’esperienza piuttosto spiacevole. Vale anche la pena di sapere se non si è in un gruppo di persone che non dovrebbe prendere il Viagra.

Controindicazioni

Il Viagra può causare complicazioni per la salute, quindi non è un farmaco per tutti. Soprattutto, non dovrebbe essere utilizzato da persone a cui si consiglia di astenersi dall’ attività sessuale.

Questo farmaco non dovrebbe essere usato da persone di età inferiore ai diciotto anni, così come quegli uomini che soffrono di alcune malattie e disturbi come:

Ipertensione,

Cardiopatia ischemica,

Pressione bassa e incontrollata,

Insufficienza cardiaca di III e IV grado,

Cardiomiopatia,

Aritmia ventricolare,

Un attacco cardiaco avvenuto di recente (2 settimane prima),

Ictus,

Malattie delle valvole cardiache,

Insufficienza epatica e renale,

Ipersensibilità al principio attivo,

Neuropatia del nervo ottico,

Patologie degenerative della retina.

Il Viagra non deve essere combinato con altri farmaci, in particolare con i nitrati e con quelli che rilasciano ossido di azoto.

Inoltre, se un uomo di recente:

ha avuto un attacco cardiaco da 2 a 6 settimane prima,

soffre di insufficienza circolatoria di secondo grado,

ha dei difetti anatomici del pene,

soffre di disfunzione ventricolare sinistra,

assume farmaci simpaticolitici,

viene curato con il ritonavir.

deve essere particolarmente attento nel dosare il farmaco. La soluzione migliore in questo caso è il parere del medico.

Effetti collaterali

Il Viagra, così come altri farmaci per vari disturbi, può portare ad effetti collaterali. Il più delle volte gli effetti collaterali sono lievi e scompaiono in breve tempo. Tuttavia, se i sintomi non scompaiono, hanno un forte effetto o appaiono diversi dal solito, si deve consultare il medico. Se l’erezione persiste per più di 4 ore dopo l’assunzione del Viagra, è probabile che si è avuto un sovradosaggio e si deve interrompere l’assunzione del farmaco il più presto possibile.

Effetti collaterali più frequenti

Arrossamento cutaneo,

Mal di testa.

Effetti collaterali che accadono raramente

Nausea,

Vomito,

Occlusione nasale,

Dolori muscolari,

Problemi gastrici,

Frequenza cardiaca più veloce,

Disturbi visivi.

L’elenco completo degli effetti collaterali è lungo, ma il rischio che la maggior parte di essi compaiano è molto basso. Quando si usa il Viagra, è importante ricordare che dopo un certo tempo il corpo inizia ad abituarsi a livelli elevati di sostanza attiva (sildenafil), il che indebolisce significativamente l’effetto dell’assunzione di ogni capsula successiva.

Viagra: opinioni

Le opinioni sul Viagra sono davvero un argomento molto complicato, perché molte persone usano farmaci contraffatti più economici che hanno poco in comune con il vero Viagra. Ma per ora concentriamoci sul farmaco originale.

Opinioni sul Viagra originale

Il Viagra originale, disponibile in dosi da 25, 50 e 100 mg, è molto popolare non solo in Polonia ma anche in tutto il mondo. Non c’è da stupirsi, perché è già un farmaco leggenda e nel linguaggio comune la parola “viagra” è generalmente usata per descrivere i prodotti per la potenza sessuale, indipendentemente dal fatto che contengano sildenafil.

Il Viagra ha una buona reputazione tra gli uomini per le sue prestazioni, ma va tenuto presente che può causare effetti collaterali come il mal di testa. Purtroppo, questo farmaco non è raccomandato per l’uso prolungato, in quanto si rischia di avere l’impotenza permanente.

Nei forum su internet gli uomini indicano che si tratta di un ottimo rimedio per le debolezze temporanee. Se la disfunzione erettile persiste, occorre consultare un medico invece di prendere un’altra capsula, perché può essere molto pericoloso..

Il viagra originale e le imitazioni

Molti uomini inconsapevoli cercano il viagra contraffatto e in base ad esso danno la loro opinione sul farmaco originale. Di solito il suo effetto è abbastanza buono, ma non sempre, perché non si sa bene quali siano le dosi effettivamente presenti nelle capsule.

Opinioni dai forum

Nei forum online gli uomini discutono da molti anni sul Viagra e altri preparati anti impotenza. Anche su Facebook si formano sempre più gruppi, dove gli uomini si scambiano le proprie idee.

Esaminando i forum, si può facilmente concludere che il Viagra funziona molto bene nei momenti peggiori, ma non elimina in alcun modo la disfunzione erettile. Inoltre, se usato impropriamente, il farmaco può addirittura peggiorare il disturbo!

Viagra. Prezzo e dove acquistarlo

Una volta comprare il Viagra era un po’ più difficile di oggi. L’acquisto di farmaci con Sildenafil richiedeva una prescrizione medica, e molti di noi si vergognano di consultare un medico, quindi cerchiamo una soluzione su Internet. Non c’è da stupirsi! Oggi, per fortuna, molti di questi farmaci sono disponibili senza prescrizione medica e possono essere facilmente ordinati! Purtroppo il Viagra originale in farmacia richiede ancora la ricetta medica! Per questo motivo, molte persone rinunciano a questo farmaco e scelgono alternative altrettanto efficaci.

Quanto costa il Viagra?

Una confezione di Viagra, che contiene 4 capsule, costa circa 90 PLN e può arrivare fino a 200 PLN. Tutto dipende dal luogo di acquisto. Questo farmaco non è sicuramente uno dei più economici ma, d’altra parte, è consigliato soprattutto in caso di emergenza e non per l’uso regolare.

Dove acquistare il Viagra?

Indubbiamente il posto più affidabile dove acquistarlo è la farmacia, ma purtroppo bisogna andarci con una prescrizione medica e chiederlo al venditore! Questa è una situazione imbarazzante, quindi forse non è meglio ordinare online? I negozi online funzionano molto bene, quindi sembrerebbe che non ci sia bisogno di aspettare… Il Viagra è il farmaco su prescrizione più popolare contro l’impotenza, che viene sfruttato dai truffatori ed è quindi molto facile acquistare una contraffazione di bassa qualità!

Il Viagra sui portali di annunci

Tali luoghi dovrebbero essere evitati per primi. Naturalmente ci sono venditori onesti, ma richiedono una prescrizione medica! È molto facile farsi giocare con il Viagra senza prescrizione medica, che semplicemente non funziona! Alcuni prodotti non contengono nemmeno il Sildenafil, mentre altri ne hanno solo quantità minime. Distinguere un falso dall’originale non è difficile perché il Viagra originale è solo su prescrizione medica. Non fidarti dei venditori che offrono questo medicinale senza ricetta perché, quando lo usi, scoprirai che non funziona affatto o che ha scarsi risultati.

I venditori sui portali di annunci come Allegro e OLX vendono Viagra illegalmente senza prescrizione medica. Naturalmente riceveremo la confezione, ma senza la ricevuta o le informazioni sul venditore!

Il Viagra in farmacia

Il popolare Viagra si trova in molte farmacie, ma questo richiede una visita da un medico che sceglierà la giusta dose per il livello di disfunzione erettile. In altre parole, il Viagra in farmacia richiede la prescrizione medica. Tuttavia, vale la pena ricordare che il Sildenafil non necessita di prescrizione medica, per cui è possibile scegliere sostituti di alta qualità contenenti questa sostanza.

Il più delle volte in farmacia si può trovare il Viagra da 100 mg , ma si trovano anche dosi più piccole. Prima di andare in farmacia, vale la pena utilizzare un motore di ricerca dei farmaci, che ci dirà se un determinato farmaco si trova nella farmacia più vicina.

Attenzione alle farmacie online illegali!

Le false farmacie online sono una piaga recente. Il più delle volte si tratta di farmacie che vendono solo pillole per la potenza senza prescrizione medica sia per gli uomini che per le donne. A quanto pare, i siti delle farmacie sembrano normali, la merce ordinata ci arriva in realtà in un pacchetto discreto, ma questo non è il vero Viagra, ma solo un altro modo per aumentare le vendite da parte di venditori spesso disonesti.

Infatti, riceviamo un “Viagra” di cui non sappiamo nulla. A prima vista sembra il farmaco originale, ma un occhio allenato è in grado di vedere le differenze. Inoltre, non troveremo una ricevuta nel pacco e quindi non potremo restituire la merce. Tuttavia, dobbiamo ammettere che i venditori tengono molto alla discrezione dei loro clienti e confezionano i prodotti in confezioni che non rivelano nulla.

Come riconoscere una falsa farmacia?

Tali farmacie sembrano a prima vista molto professionali e una persona che ha bisogno di un farmaco per la potenza si limiterà a fare un ordine. Naturalmente riceverà la merce ma senza ricevuta, e l’originalità delle pillole può destare sospetti. In Polonia, il Viagra richiede una prescrizione medica: quindi come mai è possibile acquistare tale farmaco senza di essa?

I siti delle farmacie illegali possono avere numeri di telefono a cui nessuno risponderà mai. La loro presenza sul sito è solo per suscitare la fiducia dei clienti.

L’ultimo elemento importante che rivela che abbiamo a che fare con una farmacia fasulla è la totale mancanza di dati. Non sappiamo chi è il proprietario della farmacia né dove si trovi la sede. Questa è una particolarità che ci dice che la farmacia non esiste. A titolo di confronto, le farmacie online più popolari nel nostro paese sulle loro pagine nelle schede “contatti” hanno dei dati precisi relativi alla loro attività.

Viagra: il suo miglior sostituto senza ricetta

Molte persone rinunciano a comprare il Viagra a causa della prescrizione obbligatoria. Prima si deve andare dal medico e poi in farmacia. Per molti uomini non è solo una perdita di tempo, ma anche un grande disagio. Molti di noi vorrebbero certamente mantenere una certa discrezione in questi momenti.

Fortunatamente, ci sono molti sostituti e alternative alle capsule blu. Alcuni di essi sono ugualmente efficaci, ma possono anche aiutare a rimuovere i problemi di erezione. In questo modo, dopo un certo tempo non ci saranno più problemi e l’uso delle capsule diventerà un ricordo del passato.

Il sostituto contenente Sildenafil

Per molti uomini la parola chiave è sildenafil, e alcuni dei prodotti a base di questa sostanza possono già essere acquistati senza prescrizione medica. Alcuni di essi si trovano anche su Internet ma, come già detto in precedenza, bisogna stare molto attenti a non lasciarsi ingannare da una contraffazione. La via d’uscita più sicura è quella di andare in farmacia e chiedere le compresse di sildenafil senza prescrizione medica.

Il sostituto a base di sostanze naturali

Recentemente, le compresse a base di erbe per la potenza sono diventate un enorme successo grazie alla loro elevata efficacia. Un grande vantaggio dell’utilizzo di tali prodotti è la possibilità di ridurre o addirittura eliminare le cause dei disturbi sessuali. Inoltre, grazie all’impiego delle sole sostanze vegetali, tali prodotti non provocano effetti collaterali.

Il più delle volte tali integratori contengono i migliori afrodisiaci, usati dagli uomini molto prima dell’invenzione del Viagra. Le sostanze vegetali naturali sono in grado di influenzare principalmente il sistema circolatorio, che inizia a portare più sangue al pene. Vale la pena notare che gli afrodisiaci possono stimolare l’organismo a produrre più testosterone, il che aiuta a migliorare la libido. Gli afrodisiaci forniscono anche preziose vitamine e minerali, essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Eron Plus. Le migliori pillole naturali contro l’impotenza!

Eron Plus è un set di compresse anti impotenza, che di recente occupa il primo posto nelle maggiori classifiche su Internet. Ciò che distingue queste compresse è il loro duplice effetto: in primo luogo, con l’uso quotidiano possiamo ridurre o rimuovere le cause della disfunzione erettile, e in secondo luogo, utilizzando la seconda confezione di compresse, possiamo essere ben preparati prima del rapporto sessuale.

Eron Plus è un prodotto che, da un lato, funziona come il Viagra, perché lo usiamo anche mezz’ora prima del rapporto, e dall’altro, con un uso regolare, può aiutare ad affrontare il problema.

Eron Plus è caratterizzato da eccezionali proprietà:

Rimuove il problema alla base della disfunzione erettile,

Aiuta ad avere un rapporto sessuale più lungo ed intenso,

Garantisce un’erezione forte e durevole,

Non provoca effetti collaterali.

Eron Plus è pensato per gli uomini che vogliono fare l’amore più a lungo e più intensamente con le loro partner, e che vogliono migliorare la qualità dei loro rapporti sessuali. È la scelta ideale per chi apprezza i metodi naturali.

Il prodotto contiene i migliori afrodisiaci naturali come l-arginina, tribolo terrestre, radice di maca, ginseng coreano e trigonella. È una combinazione dei migliori afrodisiaci che combattono efficacemente la disfunzione erettile.

Vale la pena di leggere di più su questo preparato sul sito ufficiale. Il produttore offre vari metodi di pagamento (anche in contrassegno) e consegna tramite corriere. Un grande vantaggio è la cura per la discrezione dei clienti. Se decidi di acquistare questo integratore, solo tu saprai cosa c’è nel pacco, quindi ritirarlo dalle mani del corriere non è un problema!

Vale la pena assumere il Viagra? Riepilogo

Il Viagra è il primo farmaco al mondo per la disfunzione erettile, che permette di fare sesso fino a 4 ore dopo l’assunzione della capsula blu. Grazie a tre diverse dosi, ognuno può scegliere quella ottimale in relazione alla gravità del problema. Bisogna ricordare che il Viagra non si può acquistare senza prescrizione medica!

Il farmaco funziona grazie al principio attivo Sildenafil. Il vantaggio del prodotto è certamente la sua azione efficace, ma presenta anche molti svantaggi. Tra le altre cose, il Viagra può causare effetti collaterali minori, e non elimina le cause dei disturbi sessuali e non può essere utilizzato per lungo tempo a causa degli effetti collaterali di un sovradosaggio.

Alla domanda se valga la pena di usare il Viagra si dovrebbe rispondere da soli. Bisogna tenere conto delle informazioni relative al farmaco e decidere autonomamente se ne vale davvero la pena. Potrebbe rivelarsi che in alcuni casi altri preparati, ad esempio quelli a base di erbe che sono sicuri per la salute, siano migliori.